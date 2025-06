Di Marzio: “Sarri firmerà un biennale con la Lazio a 2,8 milioni a stagione dopo il triennio 2021-2024”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Maurizio Sarri resterà un sogno per la panchina viola anche in quest’occasione, infatti il toscano si legherà nuovamente alla Lazio dove ha già allenato dal 2021 al 2024 a partire da oggi quando si incontreranno nuovamente le parti per chiudere la trattativa con il secondo colloquio dopo quello avvenuto qualche giorno fa a Roma in un noto ristorante. Sarri firmerà un contratto biennale con un ingaggio di 2,8 milioni a stagione dopo l’addio del marzo 2024.