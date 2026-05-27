Sarri dice addio alla Lazio per andare all'Atalanta, neanche questa volta il suo futuro si tingerà di viola

Il tecnico toscano lascia la Lazio per andare con Giuntoli a Bergamo

L'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è ufficialmente giunta al capolinea. Attraverso una nota formale, il club capitolino ha sancito l'addio comunicando che “la S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale”. Con questo addio si scatena un immediato effetto domino sulle panchine di Serie A: se la Lazio ha già scelto Gennaro Gattuso come successore, per il tecnico toscano il futuro non riserverà i colori viola, bensì quelli dell'Atalanta, dove è pronto a guidare la squadra bergamasca insieme al nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.