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Sarri striglia la Lazio: "Siamo troppo superficiali, abbiamo tanti limiti e non va bene"

Il tecnico toscano della Lazio è parso arrabbiato dopo la sconfitta contro la Roma nel derby di stamattina

A cura di Mirko Carmignani
21 settembre 2025 15:53
Sarri striglia la Lazio: "Siamo troppo superficiali, abbiamo tanti limiti e non va bene" -
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In conferenza stampa ha parlato il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la sconfitta nel derby contro la Roma: "La superficialità è il nostro limite, oggi potevamo essere pericolosi ma perdiamo per questi episodio. Come a Sassuolo sull'angolo, oggi che non si è riusciti a uscire sulla sinistra.. pure due espulsioni. Questo è il limite, può essere un problema. Perdere un derby così fa male perché guardi gli altri esultare e tu pensi di aver deluso il tuo popolo. Spero faccia male anche ai calciatori."

Prosegue: "Nello spogliatoio erano dispiaciuti, mi auguro non solo per loro stessi, ma anche per i tifosi che si meritano di più. Questa squadra ancora non ha appreso il mio calcio, ci sono delle cose che funzionano ma pure grosse mancanze. Abbiamo i centrocampisti che si buttano dentro, ma non riusciamo a trovare degli spazi col palleggio. Premio la difesa e ci insisterò ancora perché vedo che non siamo messi male."

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