Sarri striglia la Lazio: "Siamo troppo superficiali, abbiamo tanti limiti e non va bene"

Il tecnico toscano della Lazio è parso arrabbiato dopo la sconfitta contro la Roma nel derby di stamattina

In conferenza stampa ha parlato il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la sconfitta nel derby contro la Roma: "La superficialità è il nostro limite, oggi potevamo essere pericolosi ma perdiamo per questi episodio. Come a Sassuolo sull'angolo, oggi che non si è riusciti a uscire sulla sinistra.. pure due espulsioni. Questo è il limite, può essere un problema. Perdere un derby così fa male perché guardi gli altri esultare e tu pensi di aver deluso il tuo popolo. Spero faccia male anche ai calciatori."

Prosegue: "Nello spogliatoio erano dispiaciuti, mi auguro non solo per loro stessi, ma anche per i tifosi che si meritano di più. Questa squadra ancora non ha appreso il mio calcio, ci sono delle cose che funzionano ma pure grosse mancanze. Abbiamo i centrocampisti che si buttano dentro, ma non riusciamo a trovare degli spazi col palleggio. Premio la difesa e ci insisterò ancora perché vedo che non siamo messi male."