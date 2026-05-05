Sarri alla Fiorentina? Il mister sulla Lazio: “Se ho voglia di ripartire a luglio? Non dipende da me”

"Dipende se questo gruppo squadra ci sarà"

Maurizio Sarri è intervenuto a DAZN dopo la vittoria in rimonta dalla Lazio contro la Cremonese, con il gol decisivo realizzato da Noslin al 92': "L'obiettivo a inizio stagione era prendere un gruppo che aveva pochissime possibilità di inserirsi nella lotta Europa, in una stagione che e stata travagliata. Piano piano il gruppo è cresciuto e ora ha uno spessore diverso. Abbiamo fatto un percorso e siamo diversi da prima. Se ho voglia di ripartire a luglio? Dipende se questo gruppo squadra ci sarà, non dipende da me”.