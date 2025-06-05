I tifosi della Lazio accolgono Sarri a Formello con uno striscione: "Maurizio uno di noi"

Un segnale inequivocabile di affetto e appartenenza ha accolto Maurizio Sarri al suo ritorno a Formello, la casa della Lazio. Nelle scorse ore, uno striscione eloquente è apparso all'esterno del centr...

Un segnale inequivocabile di affetto e appartenenza ha accolto Maurizio Sarri al suo ritorno a Formello, la casa della Lazio. Nelle scorse ore, uno striscione eloquente è apparso all'esterno del centro sportivo biancoceleste, recitando: "La Lazialità ti invade. Maurizio uno di noi".

Questo gesto spontaneo dei tifosi testimonia il profondo legame che si è creato tra l'allenatore toscano e la piazza laziale. Nonostante un percorso non sempre lineare e le difficoltà affrontate, Sarri ha saputo conquistare il cuore dei sostenitori biancocelesti con la sua schiettezza, il suo attaccamento alla maglia e il suo credo calcistico. Lo striscione non è solo un ringraziamento per i risultati raggiunti in passato, ma soprattutto un riconoscimento per aver incarnato lo spirito e i valori della "Lazialità". Un'espressione che va oltre il campo da gioco e che indica un'identificazione totale con l'ambiente, certamente un bel segnale per questa seconda avventura insieme. Lo riporta Tuttomercatoweb