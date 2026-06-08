"Grosso? era meglio prendere Sarri, la Fiorentina non può sbagliare nell'anno del centenario"
Roberto Galbiati avrebbe preferito un profilo più esperto, ma invita l'ambiente a sostenere il nuovo progetto in vista della nuova stagione
Tra i temi che continuano ad animare il dibattito in casa Fiorentina c'è naturalmente la scelta del nuovo allenatore. A intervenire sull'argomento è stato l'ex difensore viola Roberto Galbiati, che ai microfoni di Radio Sportiva ha commentato l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina gigliata.
Galbiati non ha nascosto quale sarebbe stata la sua preferenza iniziale: “Avrei preferito Sarri, ma ora tifiamo Grosso. Si riparte quasi da zero dopo un'annata disastrosa”.
L'ex viola ha poi allargato il discorso alle aspettative che accompagneranno la prossima stagione, sottolineando come il club sia chiamato a una ripartenza importante dopo le difficoltà dell'ultimo campionato.
“Sarà l'anno del centenario e la Fiorentina non può sbagliare, ma anche i tifosi devono avere pazienza: c'è bisogno di ricostruire senza fare voli pindarici”, ha aggiunto Galbiati.