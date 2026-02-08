Di Francesco: “Un calciatore deve sempre mettere passione, amore e cuore in campo. Vittoria dedicata a Corvino”

Eusebio Di Francesco, dopo la partita vinta per 2-1 contro l’Udinese, analizza in conferenza stampa la partita, queste sono le sue parole sui titolari e sui cambi: “No, rifarei tutte le scelte. La squadra ha sempre avuto equilibrio, poi bisogna vincere le partite, che non significa mettere sei attaccanti, ma mantenere il predominio. Banda ha la capacità di entrare e di determinare. Questa partita ha avuto un inizio in cui non abbiamo concesso nulla. Faccio i complimenti a Gaspar, nel primo tempo ha commesso tanti errori, ma ha dimostrato di essere uomo perché ha fatto un grande secondo tempo. E’ rimasto dentro la gara. Non posso farmi condizionare dagli umori, vado per la mia strada. Questa squadra ha bisogno di grande sostegno, ci ha messo anima e cuore”.

Sulla prestazione: “Ogni partita ha una storia a sé. Banda ci ha tolto qualcosa contro il Parma e oggi ce l’ha ridato. Abbiamo un gruppo ben definito dopo il mercato e siamo una squadra unita. Mi auguro che sia così per le prossime partite, ma è fisiologico trovare partite diverse”.

Su Gandelman: “Noi siamo il Lecce e dobbiamo mantenere determinati equilibri. Io vedo quello che ho a disposizione e faccio del mio meglio per questa squadra. Gandelman è molto bravo ad attaccare gli spazi che scopre l’attaccante. Stulic però è entrato benissimo, ha fatto 15 minuti strepitosi, dopo essersi allenato pochissimo con la squadra. Cheddira e Stulic hanno fatto una gara di grande intensità”.

Sul cambio Stulic-Cheddira: “Magari Stulic capisce poco l’italiano e pensa che i mugugni siano rivolti a lui, invece che a me, ma ho le spalle larghe per prendermi applausi e critiche. Stulic non si è mai allenato insieme a Cheddira, non sono l’allenatore che inventa qualcosa. Io provo le cose, c’è un lavoro costante. Non posso fare scelte coi sentimenti, devo farle con criterio. Oggi mi è andata bene, altre volte può andare in maniera differente. Sosteniamo tutti quanti, poi alla fine prendetevela con l’allenatore. Questo pubblico è meraviglioso, sotto tutti i punti di vista. Oggi ho parlato di passione, amore e cuore, un calciatore deve sempre mettere questi aspetti in campo. Dedico la vittoria alla moglie del direttore Corvino per l’anniversario di matrimonio”.