Sportitalia, la prima scelta di Di Francesco è la Fiorentina. In settimana l'incontro per trovare l'intesa

Chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina?

Eusebio Di Francesco, ex allenatore del Sassuolo e della Roma, è tra gli allenatori in pole position per il post Iachini per sostituirlo sulla panchina della Fiorentina. Su di lui c'è anche il Cagliari ma il mister avrebbe messo la Fiorentina in cima alla sua lista di gradimento. In settimana incontro con i direttori viola per trovare l'intesa. Chi sarà il tecnico viola della prossima stagione? Lo riporta Sportitalia.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-contattato-giampaolo-il-tecnico-vuole-la-panchina-viola/110621/