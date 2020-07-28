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Sportitalia, la prima scelta di Di Francesco è la Fiorentina. In settimana l'incontro per trovare l'intesa

Chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2020 17:19
Sportitalia, la prima scelta di Di Francesco è la Fiorentina. In settimana l'incontro per trovare l'intesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Eusebio Di Francesco, ex allenatore del Sassuolo e della Roma, è tra gli allenatori in pole position per il post Iachini per sostituirlo sulla panchina della Fiorentina. Su di lui c'è anche il Cagliari ma il mister avrebbe messo la Fiorentina in cima alla sua lista di gradimento. In settimana incontro con i direttori viola per trovare l'intesa. Chi sarà il tecnico viola della prossima stagione? Lo riporta Sportitalia.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-contattato-giampaolo-il-tecnico-vuole-la-panchina-viola/110621/

 

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