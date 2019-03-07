La Roma esonera Di Francesco. Al suo posto Ranieri. Gli aggiornamenti da casa giallorossa

Di Francesco sarà esonerato a breve, la Roma ha scelto Ranieri. Sono in corso le trattative per trovare l’accordo con l’allenatore, la scelta è stata presa in una riunione della dirigenza a Trigoria,...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2019 19:02

Condividi