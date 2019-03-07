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La Roma esonera Di Francesco. Al suo posto Ranieri. Gli aggiornamenti da casa giallorossa

Di Francesco sarà esonerato a breve, la Roma ha scelto Ranieri. Sono in corso le trattative per trovare l’accordo con l’allenatore, la scelta è stata presa in una riunione della dirigenza a Trigoria,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2019 19:02
La Roma esonera Di Francesco. Al suo posto Ranieri. Gli aggiornamenti da casa giallorossa -
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Di Francesco sarà esonerato a breve, la Roma ha scelto Ranieri. Sono in corso le trattative per trovare l’accordo con l’allenatore, la scelta è stata presa in una riunione della dirigenza a Trigoria, al rientro da Oporto. Il collaboratore tecnico di DiFra, Danilo Pierini, è uscito dal centro sportivo giallorosso salutando in maniera definitiva tutte le persone che lavorano all'interno.

Per Ranieri si tratta di un ritorno, dopo l'esperienza biennale tra il 2009 e il 2011 alla guida dei giallorossi, con i quali sfiorò lo scudetto.

Corrieredellosport.it

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