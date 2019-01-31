Labaro Viola

Di Francesco: "Prestazione oscena, chiedo umilmente scusa ai tifosi.."

Ai microfoni di Roma Channel ha parlato l'allenatore Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole: "Dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi per la prestazione di ieri.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 15:52
Di Francesco: "Prestazione oscena, chiedo umilmente scusa ai tifosi.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Di Francesco
Condividi

Ai microfoni di Roma Channel ha parlato l'allenatore Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole: "Dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi per la prestazione di ieri. Fatico a dare delle spiegazioni generali, è stata una gara giocata e gestita malissimo sotto qualsiasi punto di vista. Sono il primo a chiedere scusa per la prestazione vergognosa. Tempo fa dicevamo scherzando che eravamo guariti, poi ci ritroviamo sempre nelle stesse situazioni. Possiamo fare tutti i discorsi tattici, ma in primis ci metto io stesso la testa.."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok