Di Francesco: "Prestazione oscena, chiedo umilmente scusa ai tifosi.."

Ai microfoni di Roma Channel ha parlato l'allenatore Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole: "Dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi per la prestazione di ieri.

Ai microfoni di Roma Channel ha parlato l'allenatore Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole: "Dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi per la prestazione di ieri. Fatico a dare delle spiegazioni generali, è stata una gara giocata e gestita malissimo sotto qualsiasi punto di vista. Sono il primo a chiedere scusa per la prestazione vergognosa. Tempo fa dicevamo scherzando che eravamo guariti, poi ci ritroviamo sempre nelle stesse situazioni. Possiamo fare tutti i discorsi tattici, ma in primis ci metto io stesso la testa.."