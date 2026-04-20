Di Francesco a Sky: “Non sono contento del pareggio, meritavamo di più. Andiamo in ritiro per raggiungere l’obiettivo”

L’allenatore del Lecce ha analizzato la partita contro la Fiorentina e sprona i ragazzi per le prossime due partite cruciali

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore del Lecce Di Francesco analizzando la partita: “Non sono contento del pareggio, per l’atteggiamento meritavamo di più. Possiamo arrivare al nostro obiettivo con tranquillità se continuiamo con questa voglia. Andiamo in ritiro perché vedo queste die partite (Contro Verona e Pisa) cruciali per il nostro destino”