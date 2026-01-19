Di Francesco: "La Fiorentina ha dimostrato di avere potenzialità, è un'anomalia vederla in quella zona"

Nel post-partita di Milan-Lecce, dopo la sconfitta, a Di Francesco è stato chiesto un parere sulla zona salvezza e se il Lecce consideri anche la Fiorentina tra le squadre coinvolte.Falcone aveva infa...

Nel post-partita di Milan-Lecce, dopo la sconfitta, a Di Francesco è stato chiesto un parere sulla zona salvezza e se il Lecce consideri anche la Fiorentina tra le squadre coinvolte.

Falcone aveva infatti appena dichiarato di non aver mai considerato la Fiorentina una pretendente alla lotta per non retrocedere. Gli è stato quindi domandato se la corsa salvezza sia fatta su altre squadre o se, con l’idea dei classici 17 punti all’andata e 17 al ritorno, quota 34/35 punti possa bastare per salvarsi.

Questa la risposta di Di Francesco: «I conti non li ho fatti e non mi piace farli come avete fatto voi. La Fiorentina era stata data per morta, ma ha dimostrato di avere delle potenzialità, vincendo due o tre partite consecutive. Torno sempre a dire: bisogna guardare dentro le squadre, alle loro potenzialità e agli investimenti fatti. È un’anomalia che la Fiorentina si trovasse lì dietro. Ovviamente deve ancora uscirne, ma ha le qualità per farlo.

Non so se l’abbia mai considerata, ma queste tre partite hanno dimostrato che si è sicuramente raddrizzata.»