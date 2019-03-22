ACF: "Smentiamo Pedullà e il Corriere dello Sport. Non ci sono stati incontri con Di Francesco"
Ecco la nota ufficiale della società viola"La Fiorentina smentisce in maniera inequivocabile quanto riportato oggi sul Corriere dello Sport dal giornalista Alfredo Pedullà in merito a un "Casting" in...
Ecco la nota ufficiale della società viola
"La Fiorentina smentisce in maniera inequivocabile quanto riportato oggi sul Corriere dello Sport dal giornalista Alfredo Pedullà in merito a un "Casting" in corso per il futuro della panchina della Fiorentina.
Nessun “faccia a faccia” né tantomeno alcun “vertice” con altri allenatori sono avvenuti.
La Società diffida chiunque dal diffondere notizie prive di ogni fondamento, riservandosi il diritto di agire presso le sedi degli Organi competenti."
https://www.labaroviola.com/esclusiva-cds-incontro-corvino-di-francesco-il-tecnico-ha-detto-si-alla-fiorentina-contratto-di-tre-anni/67095/