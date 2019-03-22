Labaro Viola

ACF: "Smentiamo Pedullà e il Corriere dello Sport. Non ci sono stati incontri con Di Francesco"

Ecco la nota ufficiale della società viola"La Fiorentina smentisce in maniera inequivocabile quanto riportato oggi sul Corriere dello Sport dal giornalista Alfredo Pedullà in merito a un "Casting" in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2019 13:32
ACF: "Smentiamo Pedullà e il Corriere dello Sport. Non ci sono stati incontri con Di Francesco" - Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 30/01/2019 Firenze ( Italia) Sport Calcio Fiorentina - AS Roma Coppa Italia Tim 2018 2019 Stadio Artemio Franchi di Firenze Nella foto: Stefano Pioli, Eusebio Di Francesco Photo Luciano Rossi/ Roma/ LaPresse 30
Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 30/01/2019 Firenze ( Italia) Sport Calcio Fiorentina - AS Roma Coppa Italia Tim 2018 2019 Stadio Artemio Franchi di Firenze Nella foto: Stefano Pioli, Eusebio Di Francesco Photo Luciano Rossi/ Roma/ LaPresse 30
News
Fiorentina
Pioli
Pedulla
Di Francesco
Condividi

Ecco la nota ufficiale della società viola

"La Fiorentina smentisce in maniera inequivocabile quanto riportato oggi sul Corriere dello Sport dal giornalista Alfredo Pedullà in merito a un "Casting" in corso per il futuro della panchina della Fiorentina.

Nessun “faccia a faccia” né tantomeno alcun “vertice” con altri allenatori sono avvenuti.

La Società diffida chiunque dal diffondere notizie prive di ogni fondamento, riservandosi il diritto di agire presso le sedi degli Organi competenti."

https://www.labaroviola.com/esclusiva-cds-incontro-corvino-di-francesco-il-tecnico-ha-detto-si-alla-fiorentina-contratto-di-tre-anni/67095/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok