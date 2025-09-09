Di Francesco rivela: “Corvino mi voleva alla Fiorentina e me lo ricorda e rinfaccia ancora”
L’allenatore del Lecce ha parlato a Sky Sport, raccontando un retroscena sulla volontà di Corvino, già anni fa, di portarlo alla Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
09 settembre 2025 15:15
L’attuale allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha rivelato un retroscena ai microfoni di Sky Sport relativo alla possibilità di sedere sulla panchina viola, risalente a quando il direttore sportivo della Fiorentina era Pantaleo Corvino, ora ds proprio del Lecce: “Con Corvino ci siamo conosciuti tanti anni fa, mi voleva portare alla Fiorentina e me lo ricorda sempre. Me lo rinfaccia anche un pochino. Con lui il rapporto è schietto e sincero, ci diciamo quello che pensiamo. Fa attenzione ai particolari e questo mi piace”.