Di Francesco rivela: “Corvino mi voleva alla Fiorentina e me lo ricorda e rinfaccia ancora”

L’allenatore del Lecce ha parlato a Sky Sport, raccontando un retroscena sulla volontà di Corvino, già anni fa, di portarlo alla Fiorentina.

L’attuale allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha rivelato un retroscena ai microfoni di Sky Sport relativo alla possibilità di sedere sulla panchina viola, risalente a quando il direttore sportivo della Fiorentina era Pantaleo Corvino, ora ds proprio del Lecce: “Con Corvino ci siamo conosciuti tanti anni fa, mi voleva portare alla Fiorentina e me lo ricorda sempre. Me lo rinfaccia anche un pochino. Con lui il rapporto è schietto e sincero, ci diciamo quello che pensiamo. Fa attenzione ai particolari e questo mi piace”.