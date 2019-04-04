Di Francesco avrebbe espresso il suo primo obiettivo di mercato, vuole Berardi con se alla Fiorentina
Domenico Berardi torna in orbita Fiorentina per la prossima stagione. Il classe 94 è finito spesso sotto il mirino della società viola che però sempre trovato come ostacolo la grande valutazione del S...
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 17:14
Domenico Berardi torna in orbita Fiorentina per la prossima stagione. Il classe 94 è finito spesso sotto il mirino della società viola che però sempre trovato come ostacolo la grande valutazione del Sassuolo per il suo gioiello. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'ormai prossimo allenatore della Fiorentina Eusebio Di Francesco avrebbe fatto il nome del suo pupillo fin dai tempi di Sassuolo.