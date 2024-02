Di Francesco: “La Fiorentina è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, Nico Gonzalez sta meglio dell’andata”

Direttamente dalla sala stampa dello stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, l’allenatore dei ciociari Eusebio Di Francesco ha risposto ad alcune domande in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina.

Ecco le sue parole:

La Fiorentina non ha meno qualità del Milan. Sta pensando a qualche accorgimento tattico particolare?

“Ultimamente stanno provando a giocare con due attaccanti, noi con Seck possiamo giocare anche in maniera differente cercando anche nuove linee di passaggio. Anche col 4-3-3 con la mezzala più tecnica diventavamo spesso 4-2-3-1. A noi ci sposta poco questo, lavoriamo più sui principi. Col Milan peccato perché siamo stati un po’ sfortunati in alcuni episodi”

A Firenze trequarti di difesa cambiata?

“Non lo so, qualcosa cambierò qualcosa sicuramente anche in base agli avversari”

Che pressione si può mettere alla Fiorentina?

“Sicuramente è giusto che analizzino i numeri soprattutto se sono a nostro sfavore ma credo che ci rispettino come hanno fatto tante squadre. Quest’anno non abbiamo mai vinto, abbiamo fatto pochi punti fuori casa. E’ normale che la Fiorentina in casa voglia vincere ma quel che determina tutto non sono le chiacchiere ma il campo. Dobbiamo dare tutto per la maglia e credo che al di là di tutto questa squadra meriti qualcosa di più per quanto mostrato. Il nostro obiettivo comunque non si lega ad una singola gara ma su 38 perché l’obiettivo è la salvezza”

In che misura è cambiata la Fiorentina rispetto all’andata?

“Squadra che per la prima mezzora ci ha messo maggiormente in difficoltà. Sono molto bravi a non dare punti di riferimento. Cercano il duello. Ora Nico Gonzalez sta meglio rispetto alla gara d’andata. Sono molto bravi ad arrivare sugli esterni e crossare in area dove hanno dei bravi colpitori di testa. Dobbiamo essere bravi in area di rigore”. Lo riporta TMW.

