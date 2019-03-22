Pedullà: "La Fiorentina mi ha minacciato. Non dovrei essere io a dare spiegazioni ma..."

Queste le parole del noto esperto di mercato Alfredo Pedullà dopo il comunicato della Fiorentina che ha aspramente smentito e criticato le sue parole: "Mi dispiace che un comunicato diventi una minacc...

Queste le parole del noto esperto di mercato Alfredo Pedullà dopo il comunicato della Fiorentina che ha aspramente smentito e criticato le sue parole: "Mi dispiace che un comunicato diventi una minaccia, personalmente mi aspettavo toni diversi. Ho letto cose molto dure contro la Fiorentina ma mai una risposta simile. Non mi aspettavo questa reazione ma io ho dato solo una notizia senza offendere nessuno. Le ultime due righe mi hanno sorpreso, hanno ben oltre la parvenza di minaccia, dunque anche io farò le mie riflessioni. Non ho scritto che Di Francesco sarà l'allenatore ma che è un serio candidato. Fa parte del gioco. Dovrebbe esser Pioli a dare spiegazioni per quanto ha detto"