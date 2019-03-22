L'arrivo di Di Francesco sarebbe molto positivo per l'ambizioni viola, ecco perchè

di Lorenzo BigiottiDi Francesco e la Fiorentina, un matrimonio che come vi avevamo preannunciato molto probabilmente si farà. Questo potrebbe essere molto positivo per i viola perchè l'allenatore, olt...

di Lorenzo Bigiotti

Di Francesco e la Fiorentina, un matrimonio che come vi avevamo preannunciato molto probabilmente si farà. Questo potrebbe essere molto positivo per i viola perchè l'allenatore, oltre ad essere un grande tecnico è una persona molto ambiziosa ed in carriera.

Prima di tutto, il mister ha un ingaggio di tre milioni netti, quindi la Fiorentina per prenderlo dovrà pagargli un bello stipendio e questo dimostrerebbe che la società sarebbe pronta ad investire pur di accaparrarsi il tecnico ritenuto ideale per il progetto. Inoltre, DiFra è un mister che esige giocatori all'altezza e dopo il flop Roma non può permettersi di fallire. Quindi se davvero accettasse la proposta viola significa che il club è pronto a mettergli a disposizione una squadra competitiva.

Ci attende dunque un'estate ricca di colpi di scena. Delle uscite eccellenti, ci saranno sicuramente ma ci aspettiamo anche delle entrate pirotecniche. Non resta aspettare e vedere quello che il futuro riserba alla Fiorentina