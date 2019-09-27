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Sentite Di Francesco: "A Firenze gara condizionata dall'arbitro. Chiesa in offside e Murillo..."

Il tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, è tornato sulla sconfitta di Firenze ai microfoni di Tmw. "Partiamo dal presupposto che gli episodi condizionano le partita ma non siamo stati aiutati...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 16:59
Sentite Di Francesco: "A Firenze gara condizionata dall'arbitro. Chiesa in offside e Murillo..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, è tornato sulla sconfitta di Firenze ai microfoni di Tmw. "Partiamo dal presupposto che gli episodi condizionano le partita ma non siamo stati aiutati dalle decisioni arbitrali. Sul primo gol c'è un fuorigioco di rientro di Chiesa, mentre sulla seconda ammonizione di Murillo ci poteva stare il fallo, ma non la sanzione perché ha cercato di evitare lo scontro. Questi episodi possono condizionare la partita. Non siamo stati aiutati da questo, ma non giustifica il fatto che dobbiamo lavorare per migliorare certi aspetti. La Fiorentina era una squadra impaurita e noi non siamo stati bravi a fiutarla, quella paura".

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