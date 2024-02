Quante assenze per il Frosinone di Di Francesco: in 6 a rischio per la partita contro la Fiorentina

Si avvicina a grandi passi la partita che vedrà la Fiorentina affrontare il Frosinone questa domenica a Firenze. Quest’oggi, entrambe le squadre hanno svolto del lavoro in preparazione alla sfida: la Fiorentina ha giocato un’amichevole contro il Prato allo stadio ‘Franchi‘, mentre il Frosinone si è allenato sul campo nel proprio centro sportivo. Se da una parte la squadra di casa dovrà molto probabilmente fare a meno di Arthur per la seconda partita consecutiva, la squadra di mister Di Francesco rischia di presentarsi al lunch match con 6 assenze pesanti: infatti, Cuni, Bonifazi, Zortea, Oyono, Ghedjemis e Lusuardi non hanno potuto partecipare alla seduta di gruppo sul campo, complici alcuni problemi fisici che mettono in discussione la loro trasferta nel capoluogo toscano.

Questo il comunicato della società ciociara:

“Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita contro la Fiorentina. Squadra divisa in due gruppi, lavoro tra palestra e campo, esercitazioni tecnico – tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Differenziato per Cuni, Bonifazi e Zortea. Lavoro personalizzato per Ghedjemis, Lusuardi e Oyono. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.”

