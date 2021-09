Esonerato Di Francesco, 3 partite e 3 sconfitte, il presidente del Verona perde la pazienza

Tre sconfitte in altrettante partite di campionato, ora per il Verona è già tempo di svolta in panchina. Dopo il ko contro il Bologna nel posticipo del lunedì sera della terza giornata di Serie A, la società gialloblù ha infatto deciso di esonerare Eusebio Di Francesco. Decisione presa nella mattinata di martedì dopo una notte di riflessione e comunicata all’allenatore. Nelle prossime ore, dunque, è atteso il comunicato ufficiale. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

TREVISANI PARLA DELLA CRISI DELLA JUVENTUS ED ESALTA ITALIANO