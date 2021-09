Trevisani: “Italiano ha dato identità alla Fiorentina in 3 partite, Allegri ancora non si è visto”

Il noto giornalista Riccardo Trevisani, dagli studi di Pressing Serie A, in diretta televisiva ha parlato della crisi della Juventus facendo un paragone tra Allegri e Italiano, queste le parole del telecronista: “Il ruolo dell’allenatore in serie A è molto importante, incidono tantissimo in una squadra, la Fiorentina è passata in tre giornate da essere una squadra che lottava per non retrocedere ad una squadra che va a vincere a Bergamo. Sicuramente non sarà colpa di Allegri adesso alla Juventus, ha la rosa per vincere il campionato ma serve un grande lavoro da parte dell’allenatore. Allegri ha bisogno di tempo? Perchè ad Italiano bastano 3 partite mentre Allegri ancora non ha dato identità alla sua squadra?” conclude Trevisani.

