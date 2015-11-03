Labaro Viola

Notizie Setti Fiorentina

Hellas Verona, sta per chiudersi l'era Setti: Presidio Investors pronto all'acquisizione, cifre da definire

19 dicembre 2024 16:41

Setti ricorda Barone: "Dirigente leale, non faceva mai scelte che dipendevano dalla ragione economica"

20 marzo 2024 15:49

De Laurentiis, Saputo, Setti, Carnevali e Giuntoli alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Barone

20 marzo 2024 15:00

Il presidente del Verona Setti indagato per bancarotta. Il club chiarisce: "Il sequestro non riguarda il club"

20 dicembre 2023 15:35

Pres. Verona smentisce: "Tameze alla Fiorentina? Per ora non c'è nulla, ma non potrò tenere tutti"

27 maggio 2022 15:49

Il presidente del Verona Setti applaude Italiano: "Finalmente ho visto giocare Amrabat al suo livello"

10 maggio 2022 15:40

Il presidente del Verona mortificato in diretta su Dazn: "Dimenticato in albergo il lutto da indossare"

09 aprile 2022 21:06

Esonerato Di Francesco, 3 partite e 3 sconfitte, il presidente del Verona perde la pazienza

14 settembre 2021 09:53

Guaio Verona, sequestrati 6,5 milioni al presidente Setti. Accusa riciclaggio e appropriazione indebita

13 maggio 2021 11:27

Juric senza peli sulla lingua contro la società: "Io voglio andare in Europa, loro che vogliono?"

12 maggio 2021 17:19

Pres. Hellas Verona: "Benassi e Vlahovic? Se lasciano Firenze il nostro interesse è forte"

29 agosto 2020 07:48

Lega, giovedì verrà eletto il nuovo consigliere: duello tra Barone, dg viola ed il presidente dell'Hellas Setti

28 luglio 2020 12:49

Juric alla Fiorentina? Il tecnico rivela: "Tra oggi e domani la decisione"

21 luglio 2020 19:44

Pres. Hellas Verona sulla situazione rinnovo di Juric: "Sta facendo le sue valutazioni"

18 luglio 2020 18:02

Juric è la scelta della Fiorentina. Emery, Di Francesco, Giampaolo, De Rossi e Spalletti sono il piano B

14 luglio 2020 08:33

TMW, tra Fiorentina e Verona ci sono 2 milioni di distanza per Amrabat ora decide Setti

30 gennaio 2020 21:58

"Non ci sono neri italiani". Il Verona contro il suo capo ultras, via dallo stadio fino al 2030

05 novembre 2019 16:45

Archivio

Esplora l'archivio di Setti

Sett. 51 Sett. 12
Sett. 51
Sett. 21 Sett. 19 Sett. 14
Sett. 37 Sett. 19
Sett. 35 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 5
Sett. 45