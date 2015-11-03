Notizie Setti Fiorentina

Hellas Verona, sta per chiudersi l'era Setti: Presidio Investors pronto all'acquisizione, cifre da definire
19 dicembre 2024 16:41
Setti ricorda Barone: "Dirigente leale, non faceva mai scelte che dipendevano dalla ragione economica"
20 marzo 2024 15:49
De Laurentiis, Saputo, Setti, Carnevali e Giuntoli alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Barone
20 marzo 2024 15:00
Il presidente del Verona Setti indagato per bancarotta. Il club chiarisce: "Il sequestro non riguarda il club"
20 dicembre 2023 15:35
Pres. Verona smentisce: "Tameze alla Fiorentina? Per ora non c'è nulla, ma non potrò tenere tutti"
27 maggio 2022 15:49
Il presidente del Verona Setti applaude Italiano: "Finalmente ho visto giocare Amrabat al suo livello"
10 maggio 2022 15:40
Il presidente del Verona mortificato in diretta su Dazn: "Dimenticato in albergo il lutto da indossare"
09 aprile 2022 21:06
Esonerato Di Francesco, 3 partite e 3 sconfitte, il presidente del Verona perde la pazienza
14 settembre 2021 09:53
Guaio Verona, sequestrati 6,5 milioni al presidente Setti. Accusa riciclaggio e appropriazione indebita
13 maggio 2021 11:27
Juric senza peli sulla lingua contro la società: "Io voglio andare in Europa, loro che vogliono?"
12 maggio 2021 17:19
Pres. Hellas Verona: "Benassi e Vlahovic? Se lasciano Firenze il nostro interesse è forte"
29 agosto 2020 07:48
Lega, giovedì verrà eletto il nuovo consigliere: duello tra Barone, dg viola ed il presidente dell'Hellas Setti
28 luglio 2020 12:49
Juric alla Fiorentina? Il tecnico rivela: "Tra oggi e domani la decisione"
21 luglio 2020 19:44
Pres. Hellas Verona sulla situazione rinnovo di Juric: "Sta facendo le sue valutazioni"
18 luglio 2020 18:02
Juric è la scelta della Fiorentina. Emery, Di Francesco, Giampaolo, De Rossi e Spalletti sono il piano B
14 luglio 2020 08:33
TMW, tra Fiorentina e Verona ci sono 2 milioni di distanza per Amrabat ora decide Setti
30 gennaio 2020 21:58
Archivio