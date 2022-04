Il presidente del Verona mortificato in diretta su Dazn: “Dimenticato in albergo il lutto da indossare”

L’Hellas è sceso in campo a San Siro contro l’Inter ricordando Emiliano Mascetti, leggenda gialloblù scomparsa in settimana. Il Verona, come aveva annunciato il club, è sceso in campo con il lutto al braccio, ma l’ha fatto soltanto nel secondo tempo, probabilmente per un disguido organizzativo. «Le fasce sono rimaste in hotel», ha poi spiegato Setti ai microfoni di Dazn a fine partita, «abbiamo mandato una persona a prenderle ma la partita era già iniziata. Sono cose che succedono, abbiamo provato a rimediare, chiedo scusa alla famiglia, ai tifosi e alla città» Lo riporta l’Arena

