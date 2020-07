Pres. Hellas Verona sulla situazione rinnovo di Juric: “Sta facendo le sue valutazioni”

“Se Juric resterà con noi? Finché non ci sarà la firma del rinnovo non lo sappiamo – ha detto il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti a Sky Sport – Il mister è per noi un valore aggiunto, speriamo di continuare a lavorare insieme. Se le sue ambizioni sono come le sue? Siamo un club neo promosso, dobbiamo fare i conti con i parametri economici. C’è sempre stata chiarezza, Juric sta facendo le sue valutazioni”.