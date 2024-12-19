Hellas Verona, sta per chiudersi l'era Setti: Presidio Investors pronto all'acquisizione, cifre da definire
Svolta imminente a Verona: Presidio Investors pronto all'acquisizione, addio a Setti entro la fine del 2024
A Verona l'era Maurizio Setti sembra giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riporta TMW, infatti, si starebbe avvicinando il completamento dell'operazione che vedrà l'Hellas Verona passare sotto il controllo del fondo statunitense Presidio Investors. L'accordo dovrebbe essere finalizzato entro la fine del 2024, con la partita contro il Milan al Bentegodi. Le cifre dell'affare sarebbero ancora da definire, ma dovrebbero essere inferiori, seppur di poco, ai 72-75 milioni di euro.
A prendere le redini dovrebbe essere un team manageriale tedesco, guidato dall’avvocato italo-americano Italo Zanzi. Nel frattempo, il presidente Setti, il direttore sportivo Sogliano e la direttrice generale Simona Gioè resteranno in carica fino al termine della stagione per assicurare la continuità nella gestione del club.
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