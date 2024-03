Setti ricorda Barone: “Dirigente leale, non faceva mai scelte che dipendevano dalla ragione economica”

Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove ha voluto ricordare il direttore generale Joe Barone. Le sue parole:

“Era una persona molto dritta, concreta e diretta, voleva arrivare subito al punto. Ci sono state molte battaglie di diritti e principi in questi anni. Le sue scelte non dipendevano mai dalla ragione economica, ma agiva solo per il bene della sua Fiorentina. Una perdita per il calcio a livello di manager e come uomo e per il presidente Commisso non sarà facile da sostituire. La città di Firenze perde un dirigente serio e leale”.

