Marotta ricorda Barone: “Se ne va un grande dirigente, ma soprattutto un uomo eccezionale di grandi idee per il nostro calcio”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il direttore sportivo dell’Inter Beppe Marotta che ha voluto ricordare Joe Barone: “Mi stringo alla sua famiglia ed a tutta la città di Firenze per questa perdita così dolorosa, abbiamo perso un grande dirigente con cui mi sono talvolta anche scontrato, ma sempre in maniera leale e corretta con l’obbiettivo di far migliorare il calcio italiano. Era una grande persona, diretta, schietta e combattiva e sempre con una visione come lo dimostra lo splendido Viola Park che ci ha lasciato, uno dei centri sportivi più belli del mondo. A volte siamo stati avversari nei tavoli di Lega, però l’ho sempre apprezzato perché era un uomo di valori, è partito dall’Italia, è andato in America ed ha portato tante belle idee nel nostro calcio. Ci ha lasciato troppo presto, lo saluto con affetto, condoglianze alla famiglia.”