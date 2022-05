Pres. Verona smentisce: “Tameze alla Fiorentina? Per ora non c’è nulla, ma non potrò tenere tutti”

Il Presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti è intervenuto ai microfoni di TeleArena per parlare del mercato degli scaligeri. Ecco le sue parole: “Barak al Napoli e Tameze alla Fiorentina? Per ora non c’è proprio nulla. Barak in questo momento ha dimostrato di essere maturo per fare il salto di qualità. Mi dicono: tieni Simeone? Tieni Barak? Tieni questo e quello? No, non lo possiamo fare. Poi continuano: dovevo tenere Zaccagni. Invece ho preso Caprari ed ha fatto più gol di Mattia guadagnandosi anche la Nazionale. Non dobbiamo fossilizzarci, la società va messa al centro”.