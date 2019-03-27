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Accordo Fiorentina-Di Francesco, contratto triennale a 1,5 milioni di euro. Rassicurazione mercato

Eusebio Di Francesco si sta avvicinando sensibilmente alla Fiorentina. Il tecnico, esonerato dalla Roma dopo la disfatta di Porto in Champions League, vorrebbe ritornare subito in sella, sin dall'iniz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 18:05
Accordo Fiorentina-Di Francesco, contratto triennale a 1,5 milioni di euro. Rassicurazione mercato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Di Francesco
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Di Francesco
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Eusebio Di Francesco si sta avvicinando sensibilmente alla Fiorentina. Il tecnico, esonerato dalla Roma dopo la disfatta di Porto in Champions League, vorrebbe ritornare subito in sella, sin dall'inizio della prossima stagione.

Tanto che potrebbe rinunciare alla buonuscita, nonostante un altro anno di contratto con i giallorossi in cambio di tre milioni di euro. Questo per accelerare un eventuale nuovo corso.

Così i viola e il tecnico hanno trovato l'intesa per un triennale a 1,5 milioni di euro, spalmando l'ingaggio percepito nella Capitale su due anni, più alcune garanzie sul progetto tecnico. Difficile tenere Federico Chiesa, ma ci sarebbero anche delle rassicurazioni sul fronte mercato, per iniziare un progetto e tornare in Europa.

L'altro nome sul tavolo, quello di Maurizio Sarri, sembra invece irraggiungibile a causa dei 6 milioni di stipendio netti all'anno che percepisce al Chelsea.

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