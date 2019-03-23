Orla(Bandabardo): "Che Berna volesse la Juve era cosa nota, con Chiesa mi girerebbero.."

Il chiterrista della Bandabardò Andrea Orlandini, storico tifoso della Fiorentina, ha parlato dei viola all'emittente Radio Sportiva. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Credo che sia giusto a fine...

Il chiterrista della Bandabardò Andrea Orlandini, storico tifoso della Fiorentina, ha parlato dei viola all'emittente Radio Sportiva. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Credo che sia giusto a fine anno salutarsi con Pioli, sia perché il ciclo si sta chiudendo sia perché qualcosa si è rovinato nei rapporti col club. Il livello raggiunto dal punto di vista tecnico non soddisfa, il fallimento mi sembra abbastanza evidente, anche se non è solo colpa sua. Mi piacerebbe un tecnico meno conosciuto di Di Francesco, che non abbia avuto esperienze in una grande e che possa sorprendere come fu con Montella il primo anno. Anche nel caso di una eventuale vittoria in Coppa Italia chiuderei il rapporto con Pioli: non mi ha mai fatto impazzire e poi le condizioni per rimanere non ci sono più, anche se sarebbe un bel modo per salutare. Mi accontenterei di vedere un calcio apprezzato ovunque, perché vincere non è facile. Che Bernardeschi volesse andare alla Juve fin da piccolo era noto a tutti, con Chiesa la situazione è diversa per cui il malumore se dovesse andare alla Juventus sarebbe enorme, almeno a me girerebbero le scatole. Gli unici che possono fare qualcosa per non fare andare via i giocatori sono i Della Valle, se in due anni dimezzi il monte ingaggi poi è difficile tenere qua i giocatori più promettenti".

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