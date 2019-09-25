Di Francesco: "La Fiorentina aveva paura di vincere la partita"

Queste le parole rilasciate in sala stampa dopo la sfida contro la Fiorentina da Eusebio Di Francesco: "Sull'espulsione di Murillo non ho visto bene il fallo. Abbiamo subito il goal in modo ingenuo. N...

Queste le parole rilasciate in sala stampa dopo la sfida contro la Fiorentina da Eusebio Di Francesco: "Sull'espulsione di Murillo non ho visto bene il fallo. Abbiamo subito il goal in modo ingenuo. Nei primi 15 minuti abbiamo concesso poco ai viola ma dovevamo essere più bravi. L'espulsione? Ovviamente ha condizionato la partita ma le responsabilità sono nostre. Dobbiamo migliorare nella lettura. In malizia e furbizia dobbiamo migliorare, la Fiorentina aveva paura di vincere e per questo dobbiamo crescere maggiormente".