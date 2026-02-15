Di Francesco: “Mi aspettavo la vittoria della Fiorentina a Como per come sta giocando ultimamente”

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Lecce, queste le sue parole raccolte da TMW:

“Con questo calendario diradato si fa fatica, dobbiamo pensare a noi e alla nostra partita, cercando di fare punti. Dobbiamo riprenderci un po’ di quel qualcosa che abbiamo lasciato per strada, dando continuità ai risultati dopo la vittoria con l’Udinese. Quello di Cagliari è un ambiente che conosco bene, molto caldo, ho preparato i ragazzi, sarà una partita da vivere per 100 minuti”.

Sta pensando a qualche soluzione differente vista l’assenza di Banda “Sicuramente sì, Stulic in avanti ha lavorato per tutta la settimana, faremo valutazioni anche in base a come si mette la partita. Sicuramente abbiamo preparato dei piani diversi dal solito”.

Gandelman può agire da ariete? “Dobbiamo mettere i giocatori nelle condizioni di rendere dove sono bravi. Lui è arrivato come centrocampista bravo negli inserimenti, con l’Udinese ha giocato spesso vicino all’attaccante. Lui è molto bravo di testa, ha i tempi, è un giocatore agile e ha grande tempismo. Non pensate che Gandelman sia un giocatore potente, è agile e ha un ottimo terzo tempo. Con Cheddira che libera gli spazi può agire bene coi suoi movimenti. Cheddira è un giocatore diverso da Stulic, possono anche coesistere”.

Avete lavorato in settimana su qualcosa di diverso? “Abbiamo lavorato con la linea a cinque e con la linea a quattro, facciamo valutazioni di partita in partita. Abbiamo trovato un equilibrio importante, bisogna capire dove si può andare nelle partite in base alla lettura dei risultati. Se metto una seconda punta, chi dovrebbe uscire dei centrocampisti? Gandelman, che non può giocare in altri ruoli in questo momento. Dipende da quello che tu vuoi e ogni cosa che fai porta vantaggi e svantaggi. Io faccio scelte in base a quello che vedo, non in base agli umori”.

Come vede il Cagliari? “Forse avranno qualche assenza viste le ultime dichiarazioni, giocano un 5-3-2 dinamico, Palestra è un giocatore che rompe le partite. Hanno trovato un equilibrio, all’inizio sono stati più camaleontici. All’andata fecero un’ottima parte centrale della gara, ma noi eravamo una squadra diversa rispetto a quella di oggi. Noi non giochiamo col 4-3-3, giochiamo con il 4-2-3-1 e cerchiamo di dare continuità, modificando qualcosa in base agli avversari. Pisacane ha maggiore consapevolezza, sta facendo un ottimo lavoro”.

C’è ancora il ballottaggio Gaspar-Siebert? “Devono stare tutti all’erta, tutti sul pezzo. Vedo ottimi allenamenti. Durante la partita potremmo anche cambiare sistema di gioco in base a come si metterà la gara. Al di là di chi partirà dall’inizio, saranno fondamentali i cambi”.

Vede più la Cremonese o la Fiorentina come rivale nella salvezza? “Da 26/27 punti le metto tutte quante dentro. La Fiorentina guardate che squadra ha…con 21 punti è sotto il suo potenziale. La sorpresa contro il Como ci poteva stare anche se il Como stava facendo bene, bisogna anche essere abituati a stare lassù. E’ un risultato che mi aspettavo per come sta giocando la Fiorentina, per il tipo di giocatori che ha. Per il resto vedo tutte le squadre in lotta. Ma non credo sia una fortuna giocare per ultimi, ti può dare quella pressione in più anche perchè la Fiorentina ha vinto. Dobbiamo liberarci immediatamente di questo, portando avanti solo pensieri positivi, attorno a questa squadra che ha bisogno di tutti.

Le assenze? “Perez non sarà della gara, ha avuto un problema muscolare. Berisha sta ritardando il rientro, non ci sarà per questa e per la prossima”