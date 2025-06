Cecchi: “Mi piacerebbe Di Francesco, ma il suo nome provoca malumori ai tifosi della Fiorentina”

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato della panchina della Fiorentina, lasciata vacante da Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

“Palladino? La verità, secondo me, sta nel mezzo. Ha fatto bene, avrebbe meritato la conferma, ma ora è il momento di ripartire da un allenatore capace di gestire una piazza calda e passionale. Uno come Sarri, ad esempio, poteva essere il profilo giusto. In ogni caso, c’è bisogno di riportare un po’ di fiorentinità nell’ambiente, di qualcuno che sappia davvero interpretare e vivere questa realtà.”

“Personalmente apprezzo molto Di Francesco: è un tecnico che ha idee di gioco, vuole rilanciarsi e dimostrare il suo valore, anche contro i pregiudizi. Ha esperienza e ha lavorato per migliorare anche la fase difensiva. Però so che il suo nome non scalderebbe la piazza, anzi, rischierebbe di provocare malumori.”