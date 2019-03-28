Di Francesco rinuncia alla ricca buonuscita della Roma per la Fiorentina. Ha avuto garanzie tecniche
Fino al termine della stagione, la Fiorentina proseguirà con Stefano Pioli. Nella penombra - scrive La Nazione - i giochi per sostituire l'attuale tecnico viola sono già iniziati. E il nome più caldo...
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2019 18:21
Fino al termine della stagione, la Fiorentina proseguirà con Stefano Pioli. Nella penombra - scrive La Nazione - i giochi per sostituire l'attuale tecnico viola sono già iniziati. E il nome più caldo è quello di Eusebio Di Francesco, che potrebbe addirittura rinunciare alla buonuscita dalla Roma per accasarsi sulle rive dell'Arno. Accordo di tre anni, ingaggio già definito, garanzie tecniche in arrivo e obiettivi chiari.
Calciomercato.com