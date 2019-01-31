Di Francesco: "Chiedo scusa ma non mi dimetto, la parata di Lafont sul 3-1..."

Ecco le parole del tecnico della Roma Eusebio Di Francesco a Roma Tv:"Dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi per la prestazione di oggi. Faccio fatica a dare delle spiegazione generali, è stata una...

Ecco le parole del tecnico della Roma Eusebio Di Francesco a Roma Tv:

"Dobbiamo chiedere scusa a tutti i tifosi per la prestazione di oggi. Faccio fatica a dare delle spiegazione generali, è stata una gara giocata e gestita malissimo sotto tutti i punti di vista. Sono il primo a chiedere scusa per la prestazione vergognosa. Perché questa situazione? Tempo fa dicevamo scherzando che la squadra era guarita, poi ci ritroviamo sempre nelle stesse situazioni. Possiamo fare tutti i discorsi tattici, ma in primis ci metto la testa, lo ribadisco, il fatto di non uscire dalla partita in momenti di difficoltà e non disunirsi quando le cose vanno male. Si perde e si vince insieme, si prendono gli schiaffi insieme, e questa è la sensazione più brutta che viene fuori da questa gara. Io sono il primo responsabile, ma parlare di me è come sparare sulla croce rossa. Però ero l'allenatore anche quando la squadra è rinata, quando vinceva, nel primo tempo di Bergamo. Siamo ancora malati, non siamo guariti, ma le valutazioni non le devo fare io, sono le altre a farle. Il Milan tra pochi giorni? È la fortuna del calcio, abbiamo la possibilità di rifarci subito. Deve esserci una reazione. Parlare dopo una partita in un certo modo non è facile. Ora le valutazioni vengono di pancia e non dalla testa".

Di Francesco in conferenza stampa

"Ogni commento è superfluo: non ci possiamo permettere determinate figure e certi comportamenti nel corso ella gara. È stata una pessima prestazione sotto tutti i punti di vista. Voglio fare delle valutazioni a freddo, il mio stato d’animo non è dei migliori. Verranno fatte delle riflessioni e la società farà le sue. La partita di oggi ha legittimato alcuni aspetti che si erano intravisti nel corso dell’annata. Se mi dimetto? Lo escludo, nella mia testa non c’è mai questo pensiero. La cosa che mi lascia più deluso? Nel momento di difficoltà abbiamo perso la testa. La parata di Lafont sul 3-1? L’errore è stato essere sul 3-1 in quel momento: il mio portiere non so se ha fatto una parata ma abbiamo preso sette gol. Fino ad oggi la Roma ha avuto una delle migliori difese del campionato. La tattica va a farsi friggere quando non è accompagnata da altre cose. Il resto non conta nulla”.