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Ex viola, Pioli è pronto per allenare la Sampdoria. Verona ultima spiaggia per Di Francesco

La trasferta di Verona potrebbe essere l’ultima partita per Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria. In caso di mancata vittoria contro l’Hellas di Ivan Juric, il tecnico blucerchiato verr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2019 12:38
Ex viola, Pioli è pronto per allenare la Sampdoria. Verona ultima spiaggia per Di Francesco - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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La trasferta di Verona potrebbe essere l’ultima partita per Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria. In caso di mancata vittoria contro l’Hellas di Ivan Juric, il tecnico blucerchiato verrà esonerato.

A prendere in mano le redini della Samp sarebbe dunque Stefano Pioli, come rivelato da Sky Sport. L’ex allenatore della Fiorentina è stato per diverse settimane la prima scelta del direttore sportivo Carlo Osti, salvo poi ingaggiare Di Francesco.

Sampdorianews

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