Di Francesco sulla lotta salvezza Viola: “Devono resettare e trovare una nuova dimensione”

L’allenatore del Lecce commenta l’1-0 al Franchi e analizza la Viola, parlando anche di come dovrebbe lottare per la salvezza la Fiorentina

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in sala stampa dello stadio Franchi dopo Fiorentina-Lecce, finita 0-1 per i Salentini, queste sono le sue parole: “Questa era una partita in cui potevamo sembrare la vittima sacrificale invece la squadra ha affrontato la gara alla grande. Siamo stati in difficoltà i primi 10’ ma poi noi abbiamo iniziato a crescere, recuperando tanti palloni tra cui quello con cui siamo andati in gol. Siamo stati compatti e corti, abbiamo affrontato al meglio una gara di una delicatezza unica”.

La Fiorentina, non essendo abituata, saprà lottare per la salvezza? “Sì, c’è qualcosa di vero su questo concetto che alcune squadre non sono allenate. Però ci vuole anche poco per uscire fuori dalla crisi ed invertire il trend. Forse bisogna resettare il prima possibile e trovare una nuova dimensione”.

Che pensa del Var e del rigore fischiato e tolto alla Fiorentina? “Se usato nel modo giusto, il Var è uno strumento utile. Si è visto bene che Pierotti aveva tirato indietro le gambe”.

