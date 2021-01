Il tecnico del Cagliari, Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa di Alfred Duncan in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina

“L’arma in più in questa settimana è stato lavorare con il sistema di gioco che stiamo usando nelle ultime gare, dando continuità a calciatori come Duncan e Nainggolan che hanno giocato poco in passato: ora avranno nelle gambe maggiore certezza e sicurezza. L’aspetto psicologico si ripercuote anche su questo lavoro, il ritiro non era punitivo ma per darci la possibilità di creare dei momenti di convivialità che, in tempo di Covid-19, sono pochi e parlare insieme delle difficoltà. Aver recuperato Nandez è stato fondamentale per avere più scelte. Il 4-2-3-1 e il 4-3-3 sono i moduli sui cui stiamo lavorando e vogliamo dare continuità a queste soluzioni. Ma la scelta del sistema di gioco dipende molto dalle caratteristiche individuali degli interpreti”.

