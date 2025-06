Amoruso difende Pradé: “Lui è il meno colpevole di questa situazione, aveva fatto una buona squadra”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo le dimissioni di Palladino: “Il prossimo allenatore sarà giovane secondo me, mi auguro sia qualcuno con idee brillanti in grado di proporre calcio riprendendo lo stile di Italiano che è il modello da seguire per ripartire. Un nome che mi viene in mente è Di Francesco che esprime un bel calcio, non ha paura ed è offensivo e per me sarebbe perfetto perché aveva il Venezia e tra poco lo salva con una squadra modesta. Un altro profilo giusto potrebbe essere Farioli che ha un’idea di calcio molto moderna ed è molto convincente a livello tecnico. Gilardino non mi sembra all’altezza sinceramente e farebbe storcere subito il naso a tanti.”

Sui singoli: “Credo che Dodo sia ormai un capitolo chiuso per il rinnovo, in estate lascerà la Fiorentina dopo che non ha trovato l’accordo con la società ed è un peccato. Il discorso di Kean è un po’ più aperto, ma per me se arrivano i soldi richiesti se ne va senza problemi perché le ambizioni hanno la loro importanza.”

Su Pradé: “Lui va avanti per conoscenze, è il suo modo di lavorare ed è stato sempre così. Lo vedo più come un direttore generale che sportivo ma comunque rimane un profilo serio che ha fatto una squadra buona e che ora difende il suo lavoro ed è il meno colpevole della società.”

Su Palladino: “Lui ha capito che il mercato non lo avrebbe soddisfatto perché probabilmente la squadra non sarebbe stata rinforzata. Ha capito che era difficile migliorare quanto fatto quest’anno e non ha voluto rischiare di patire ancora di più l’inferno.”