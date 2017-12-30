La Fiorentina di Pioli chiude il girone di andata a -3 rispetto a quella di Paulo Sousa
La Fiorentina di Pioli chiude il girone di andata a -3 rispetto a quella di un anno fa, guidata da Paulo Sousa: 27 punti oggi, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Il lusitano, invece, mise...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 15:03
La Fiorentina di Pioli chiude il girone di andata a -3 rispetto a quella di un anno fa, guidata da Paulo Sousa: 27 punti oggi, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Il lusitano, invece, mise via una vittoria in più ed arrivò a quota 30. Statistiche che, per il momento, viaggiano estremamente vicine, segnando un continuità di risultati a dispetto della rivoluzione estiva.