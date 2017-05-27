Lo sfogo non cambia le cose, la Fiorentina non si vende. Per Andrea il colpevole di questa stagione deludente è Paulo Sousa

L'ordine rimane lo stesso, questa società non in vendita. Fiorentina fuori dalle coppe? La colpa è di Sousa, secondo Andrea Della Valle

La Gazzetta dello Sport parla del caos che si è venuto a creare in casa Fiorentina dalle parole dei fratelli Della Valle. Il loro non è un addio alla Fiorentina. Il progetto Cittadella va avanti. Ma ora la proprietà vuole risposte dalla città. In più Andrea Della Valle è profondamente amareggiato con Sousa per il fallimento tecnico che ha portato la Fiorentina fuori dalle Coppe. I pochi punti raccolti contro le piccole suonano come una condanna per il tecnico portoghese.