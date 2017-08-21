Paulo Sousa ieri a San Siro, ancora senza squadra il portoghese si diverte ad andare in giro per gli stadi d'Italia

Una presenza che di certo non è passata inosservata quella dell'ex allenatore viola tra le mura di San Siro

C’era anche Paulo Sousa a San Siro. Sempre senza squadra e in attesa di trovare una sistemazione, il portoghese si “diverte” ad andare in giro per gli stadi a vedere le gesta dei suoi ex giocatori. Dopo aver assistito all’anticipo delle 18 Atalanta-Roma, si è spostato a Milano per godersi il big match della prima giornata di questo campionato tra Inter e Fiorentina.

Corriere fiorentino