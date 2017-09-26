Montella in bilico al Milan? La società rossonera pensa a Paulo Sousa come possibile sostituto

Spunta Paulo Sousa come possibile successore di Vincenzo Montella al Milan. Bocciato Mazzarri, sogno Antonio Conte

La panchina di Vincenzo Montella al momento non è in pericolo, però nelle prossime partite la società monitorerà attentamente prestazioni e risultati della squadra. Il k.o. di Genova contro la Sampdoria è stato accolto molto male da Marco Fassone.

Stando alle notizie di Corriere.it, Montella per adesso ha la fiducia della dirigenza ma rimane sotto osservazione. Ci si domanda chi potrebbe prendere il posto del mister campano in caso di sconfitta pesante con la Roma domenica. Viene scartato il nome di Walter Mazzarri, il quale tra l’altro non vanta ottimi rapporti con Fassone dopo l’esperienza avuta insieme all’Inter.

Un nome più credibile viene ritenuto quello di Paulo Sousa, allenatore che ha già adoperato il modulo 3-5-2 alla Fiorentina e che conosce la Serie A. E’ libero dopo la separazione dal club toscano al termine della passata stagione e il successivo mancato accordo con lo Jiangsu Suning. Il sogno del Milan per il prossimo anno rimane comunque Antonio Conte, che però al momento rimane saldamente alla guida del Chelsea.

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