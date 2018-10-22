Tutti sotto accusa a Roma, Paulo Sousa possibile successore di Di Francesco. E Monchi rischia

Record negativo. Con 14 punti raccolti nelle prime 9 giornate di campionato, Di Francesco ha eguagliato la partenza del suo maestro Zeman nella stagione 2012/2013. Il presidente Pallotta aveva pensato...

Record negativo. Con 14 punti raccolti nelle prime 9 giornate di campionato, Di Francesco ha eguagliato la partenza del suo maestro Zeman nella stagione 2012/2013. Il presidente Pallotta aveva pensato di esonerarlo già dopo la sconfitta di Bologna, ma poi è stato dissuaso da Baldini. Sullo sfondo restano i nomi di Paulo Sousa e Donadoni come possibili sostituti. Intanto ieri c'è stato un colloquio al telefono con il direttore sportivo Monchi, che potrebbe lasciare a fine stagione. Lo riporta Calciomercato.com