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Tutti sotto accusa a Roma, Paulo Sousa possibile successore di Di Francesco. E Monchi rischia

Record negativo. Con 14 punti raccolti nelle prime 9 giornate di campionato, Di Francesco ha eguagliato la partenza del suo maestro Zeman nella stagione 2012/2013. Il presidente Pallotta aveva pensato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2018 14:41
Tutti sotto accusa a Roma, Paulo Sousa possibile successore di Di Francesco. E Monchi rischia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Record negativo. Con 14 punti raccolti nelle prime 9 giornate di campionato, Di Francesco ha eguagliato la partenza del suo maestro Zeman nella stagione 2012/2013. Il presidente Pallotta aveva pensato di esonerarlo già dopo la sconfitta di Bologna, ma poi è stato dissuaso da Baldini. Sullo sfondo restano i nomi di Paulo Sousa e Donadoni come possibili sostituti. Intanto ieri c'è stato un colloquio al telefono con il direttore sportivo Monchi, che potrebbe lasciare a fine stagione. Lo riporta Calciomercato.com

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