Paulo Sousa sarà quasi certamente esonerato, al suo posto la Salernitana vuol mettere Iachini

Paulo Sousa-Salernitana, titoli di coda. Salvo sorprese, la società ha deciso di esonerare il tecnico portoghese al termine dell’ennesima partita giocata malissimo dalla sua squadra, irriconoscibile rispetto al gruppo battagliero e a tratti spettacolare ammirato nella seconda parte della scorsa stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si attende solo la comunicazione ufficiale, ma già al termine del primo tempo il presidente Iervolino ha contattato Milan e De Sanctis per esprimere la sua opinione e fornire le indicazioni sul da farsi. Chi al suo posto? Vi parlammo della candidatura di Filippo Inzaghi, proposto alla proprietà da collaboratori esterni di Iervolino. Non c’è niente, ad ora. Difficile arrivare a Tudor che era il preferito di De Sanctis, smentito Semplici. Per ora volata a due tra Iachini e Petkovic, già contattati prima di questa gara. Lo scrive Tutto Salernitana

