Bucchioni: "Sousa può andare alla Juventus. La Fiorentina ha deciso, Bernardeschi si vende per 60 milioni di euro"

La Fiorentina spera si vada a creare un'asta sulla vendita di Bernardeschi" così Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb e Sousa...

Questo è quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale su Tuttomercatoweb:

"Marotta riflette è quello di Paulo Sousa. Il contatto c’è stato. L’ex bianconero è amico di Andrea Agnelli, il calcio dei primi mesi con la Fiorentina piacque molto e la stagione difficile passata a Firenze non sembra un ostacolo. C’è la convinzione che Sousa con una squadra forte e una società organizzata, possa fare benissimo. Per Bernardeschi, invece, la Fiorentina spera di "tirare su" almeno un cinquantino. La Viola ha deciso di mettere sul mercato il suo giovane talento della Cantera e Corvino dovrà essere bravo a stimolare la concorrenza fra Chelsea, Inter e Juve che hanno presentato offerte importanti all’avvocato Bozzo procuratore di Bernardeschi. Altre sono in arrivo. Ma da Firenze andranno via anche Kalinic, Ilicic, Badelj e Tatarusanu. Se Corvino è bravo con questa massa di soldi (un’ottantina di milioni) può fare davvero una squadra importante."