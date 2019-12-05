Milan senza pace: dopo Pioli pensa a Paulo Sousa per la panchina

Secondo quanto riporta Tmw il Milan starebbe pensando ad un ennesimo cambio in panchina. Il club sarebbe infatti insoddisfatto della gestione di Stefano Pioli e, per questo motivo, vorrebbe virare su...

A cura di Redazione Labaroviola 05 dicembre 2019 22:43

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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