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Milan senza pace: dopo Pioli pensa a Paulo Sousa per la panchina

Secondo quanto riporta Tmw il Milan starebbe pensando ad un ennesimo cambio in panchina. Il club sarebbe infatti insoddisfatto della gestione di Stefano Pioli e, per questo motivo, vorrebbe virare su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 22:43
Milan senza pace: dopo Pioli pensa a Paulo Sousa per la panchina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Tmw il Milan starebbe pensando ad un ennesimo cambio in panchina. Il club sarebbe infatti insoddisfatto della gestione di Stefano Pioli e, per questo motivo, vorrebbe virare su un altro ex tecnico Viola: Paulo Sousa.

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