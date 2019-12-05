Milan senza pace: dopo Pioli pensa a Paulo Sousa per la panchina
Secondo quanto riporta Tmw il Milan starebbe pensando ad un ennesimo cambio in panchina. Il club sarebbe infatti insoddisfatto della gestione di Stefano Pioli e, per questo motivo, vorrebbe virare su...
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 22:43
Secondo quanto riporta Tmw il Milan starebbe pensando ad un ennesimo cambio in panchina. Il club sarebbe infatti insoddisfatto della gestione di Stefano Pioli e, per questo motivo, vorrebbe virare su un altro ex tecnico Viola: Paulo Sousa.