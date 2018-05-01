Labaro Viola

Continua la maledizione degli ex allenatori viola: Paulo Sousa vicino all'esonero dal Tianjin Quanjian in Cina

Rischia di concludersi anticipatamente l'avventura al Tianjin Quanjian in Cina di Paulo Sousa. L’allenatore portoghese ex viola si trova nella parte bassa della classifica, a quota 8 punti dopo 8 part...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 23:24
Continua la maledizione degli ex allenatori viola: Paulo Sousa vicino all'esonero dal Tianjin Quanjian in Cina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Sousa
Cina
Condividi

Rischia di concludersi anticipatamente l'avventura al Tianjin Quanjian in Cina di Paulo Sousa. L’allenatore portoghese ex viola si trova nella parte bassa della classifica, a quota 8 punti dopo 8 partite ed oggi la sua squadra è stata pure eliminata dalla Coppa di Cina, perdendo ai rigori con lo Jiangsu Suning.

Visti anche i deludenti risultati in campionato ed il rapporto burrascoso con l’ex Milan Alexandre Pato, considerato fondamentale per la squadra, adesso l’ex allenatore della Fiorentina rischia seriamente l’esonero, concludendo così la propria avventura in Cina soltanto dopo pochissimi mesi.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok