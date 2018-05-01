Continua la maledizione degli ex allenatori viola: Paulo Sousa vicino all'esonero dal Tianjin Quanjian in Cina
Rischia di concludersi anticipatamente l'avventura al Tianjin Quanjian in Cina di Paulo Sousa. L’allenatore portoghese ex viola si trova nella parte bassa della classifica, a quota 8 punti dopo 8 part...
Rischia di concludersi anticipatamente l'avventura al Tianjin Quanjian in Cina di Paulo Sousa. L’allenatore portoghese ex viola si trova nella parte bassa della classifica, a quota 8 punti dopo 8 partite ed oggi la sua squadra è stata pure eliminata dalla Coppa di Cina, perdendo ai rigori con lo Jiangsu Suning.
Visti anche i deludenti risultati in campionato ed il rapporto burrascoso con l’ex Milan Alexandre Pato, considerato fondamentale per la squadra, adesso l’ex allenatore della Fiorentina rischia seriamente l’esonero, concludendo così la propria avventura in Cina soltanto dopo pochissimi mesi.