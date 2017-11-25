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Tutto il flop dell'allenamento a porte aperte. Dagli 8 mila del primo Sousa allo stadio deserto di ieri

Ricordi. Da questa parte erano in ottomila, nel gennaio del primato in classifica. Paulino Sousa l’emussionale sorrideva al mondo. Freddo cane. Cuore caldissimo, quasi rovente. Porte aperte sul sogno,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 09:18
Tutto il flop dell'allenamento a porte aperte. Dagli 8 mila del primo Sousa allo stadio deserto di ieri - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ricordi. Da questa parte erano in ottomila, nel gennaio del primato in classifica. Paulino Sousa l’emussionale sorrideva al mondo. Freddo cane. Cuore caldissimo, quasi rovente. Porte aperte sul sogno, prima che un killer lo facesse a pezzi con tecnica chirurgica. Gennaio non porta bene quando la Fiorentina vola alto. Una volta Ficini, quella volta Benalouane. Puff. Sogno sparito. E adesso? Adesso sono in duecento, in maratona. Niente cori, pochi applausi, se chiedi che ore sono ti sentono in tribuna, dove alloggiano tre giornalisti e un ex difensore biondo e simpatico.

La Repubblica

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